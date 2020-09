Dieser Körper kann sich sehen lassen! Barbara Schöneberger (46) gehört seit Jahren zur absoluten Moderatorenelite. Mit ihrer kecken Art und ihrem Witz wickelt sie Zuschauer und Gäste schnell um den Finger. Doch die TV-Bekanntheit überzeugt nicht bloß mit ihrem Humor, sondern auch mit ihrer tadellosen Optik: Sie zeigt sich stets weiblich und setzt ihre Kurven gekonnt in Szene. Dass sich Barbara in ihrer Haut so richtig wohlfühlt, daran ließ sie auch mit ihrem neuesten Posting keinen Zweifel!

Auf Instagram teilte die Blondine einen Schnappschuss. Im bunten Kleid und mit High-Heels posiert die 46-Jährige sexy für die Kamera – und setzt ihre schmale Taille gekonnt mit einem breiten Gürtel in Szene. "Fast wie Sophia Thomalla", betitelte Barbara ihr Foto selbstironisch – die Tochter von Simone Thomalla (55) gilt schließlich als absolutes Sex-Symbol. Und gewisse Ähnlichkeiten zu Barbara sehen immerhin auch ein paar Fans: "Ja, das stimmt!" oder "So nämlich!" lauten die zustimmenden Kommentare.

Und Sophia (30)? Die hinterließ nicht nur ein Like unter dem Beitrag, sondern meldete sich auch direkt – ebenfalls mit der nötigen Prise Selbstironie – zu Wort: "Wer ist Sophia Thomalla?", schrieb sie in der Kommentarspalte.

