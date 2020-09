John Travolta (66) ist offenbar in guter Gesellschaft! Vor rund zwei Monaten musste der Schauspieler einen großen Verlust verkraften: Seine Ehefrau Kelly Preston ist im Alter von 57 Jahren verstorben. Sie hatte ihren zweijährigen Kampf gegen den Brustkrebs verloren. Seitdem ist es im Netz ziemlich ruhig um den Grease-Darsteller geworden. Vor wenigen Wochen teilte er jedoch ein rührendes Video, in dem er und seine Tochter Ella Bleu (20) mit einem Tanz Kellys gedenken. Jetzt meldet sich John aber erstmals aus einem erfreulichen Anlass bei seinen Fans!

Auf Instagram teilte der 66-Jährige ein Foto, auf dem sich sechs weitere Personen, unter ihnen auch Ella, an einem Tisch um ihn versammelt haben. Wie er in der Bildunterschrift verriet, hat die Gesellschaft anlässlich von Brittany Furlans (34) Geburtstag mit ihr und ihrer Familie zu Mittag gegessen. Die YouTuberin veröffentlichte in ihrer Story kurz darauf den gleichen Schnappschuss und schrieb dazu: "Frühes Mittagessen mit meinen Lieblingsleuten."

Vor rund zwei Monaten, einen Tag nach Kellys Tod, veröffentlichte John ein Statement, in dem er bekannt gab, sich zunächst aus den sozialen Medien zurückziehen zu wollen: "Wir werden uns immer an Kellys Liebe und ihr Leben erinnern. Verzeiht mir bitte, wenn ihr eine Weile nichts von mir hört. Ich werde mich meinen Kindern widmen, die ihre Mutter verloren haben."

Getty Images Kelly Preston und John Travolta im Juni 2018 in New York

Getty Images John Travolta, Schauspieler

Getty Images Kelly Preston, John Travolta und ihre Kinder Ella Bleu und Benjamin im Mai 2018 in Cannes

