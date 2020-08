So emotional erinnert sich die Familie von Kelly Preston (✝57) an sie zurück! Am 13. Juli ging ihr Ehemann John Travolta (66) mit einer erschütternden Nachricht an die Öffentlichkeit: Seine Frau hatte einen Tag zuvor den Kampf gegen den Brustkrebs verloren und war zu Hause gestorben. Jetzt gedachte der Schauspieler seiner verstorbenen Frau mit einem rührenden Video: Er und seine Tochter Ella Bleu (20) tanzten für Kelly!

"Meine Tochter und ich tanzen in Erinnerung an Mama", schrieb der Hollywoodstar unter das Instagram-Video, auf dem die 20-Jährige und er sich in einem Restaurant befinden. Zu ruhigen Jazzklängen legen sie gemeinsam ein Tänzchen aufs Parkett. Während Ella Bleu ein bodenlanges Kleid trägt, das bei ihren Tanzeinlagen schön mitschwingt, hat ihr Papa weiße Hosen und ein lässiges dunkles Oberteil an. "Das war eine von Kellys Lieblingsbeschäftigungen – mit mir zu tanzen", erinnerte sich John an seine Frau zurück.

Im Juli erklärte der "Pulp Fiction"-Darsteller auf Instagram, dass er sich eine Weile aus den sozialen Netzwerken zurückziehen werde. "Ich werde mir die Zeit nehmen, für meine Kinder da zu sein, die gerade ihre Mutter verloren haben", erklärte John. Er war mit der Jerry Maguire-Darstellerin insgesamt 28 Jahre verheiratet. Neben Ella haben sie auch einen gemeinsamen Sohn namens Benjamin (9).

Getty Images Kelly Preston im Juni 2018 in New York

Getty Images John Travolta und seine Tochter Ella Bleu im Jahr 2010

Instagram / ella.travolta John Travolta mit seiner Frau und den Kindern

