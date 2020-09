Gute Nachrichten für alle Netflix-Fans: Schon bald gibt es romantischen Film-Nachschub mit Noah Centineo (24) und Lana Condor (23) in den Hauptrollen. Die beiden feierten mit der Reihe "To All The Boys" große Erfolge – und schon bald soll der dritte Teil erscheinen! Für den letzten Feinschliff des neuen Streifens kehrte Noah jetzt noch einmal zurück ans Set, um in die Rolle von Mädchenschwarm Peter Kavinsky zu schlüpfen.

Eigentlich ist "To All The Boys: Always And Forever, Lara Jean" schon längst im Kasten, denn der Film wurde direkt im Anschluss an den zweiten Teil gedreht. Aber für ein paar Reshoots standen Noah und Co. nun noch einmal vor der Kamera – und offenbar war der Schauspieler dabei sogar richtig nervös. Denn in seiner Instagram-Story witzelte er: "Ich war seit einem Jahr nicht mehr an einem Set. Ich hoffe, ich weiß noch, wie man schauspielert."

Wann der Streifen auf Netflix starten soll, ist noch nicht bekannt. Aber all diejenigen, die die Buchvorlage kennen, wissen bereits: Herzschmerz ist vorprogrammiert. Nach ihrem Highschool-Abschluss müssen sich die beiden Hauptfiguren Peter und Lara nämlich den Herausforderungen einer Fernbeziehung stellen.

Netflix Noah Centineo und Lana Condor in "To All The Boys I Loved Before"

Getty Images Noah Centineo, Schauspieler

Netflix Noah Centineo und Lana Condor in "To All The Boys: P.S. I Still Love You"

