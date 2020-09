Miles Teller (33) und seine Liebste lassen es sich so richtig gut gehen! Bei dem "Top Gun: Maverick"-Star könnte es privat wohl gar nicht besser laufen: Seit Mai 2013 geht der Schauspieler mit Keleigh Sperry (27) durchs Leben. Rund vier Jahre später kam es zur romantischen Verlobung in Südafrika und im vergangenen Jahr folgte dann endlich die Traumhochzeit auf Hawaii. Diese ist nun ziemlich genau ein Jahr her – und ihren ersten Hochzeitstag feierten die Turteltauben nun gebührend.

Auf Twitter widmete Miles seiner Liebsten nun rührende Glückwünsche zu deisem besonderen Anlass. Dazu postete er einen Schnappschuss, der zwei üppige Cocktail-Gläser vor einer paradiesischen Kulisse zeigt. Darunter schrieb er: "Alles Gute zum ersten Hochzeitstag an meine ewige Liebe, Keleigh. Du und ich bis ans Ende aller Tage, Baby." Das Paar scheint sich einen romantischen Urlaub in der Sonne zu gönnen.

Von Keleigh gab es zwar weniger Worte, dafür aber deutlich mehr Bilder: Auf Instagram postete sie zum einen eine Reihe von Hochzeitsaufnahmen, zum anderen präsentierte sie aber auch viele Fotos von der aktuellen Liebes-Reise – bei der das Ehepaar unter anderem eine ganz romantische Bootsfahrt im Sonnenuntergang unternommen hat.

Instagram / keleighteller Keleigh Sperry Teller

Getty Images Miles Teller im Mai 2019

Instagram / keleighteller Miles Teller und Keleigh Sperry Teller im September 2020

