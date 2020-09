Dieses Foto lässt die Herzen der Fans höherschlagen! In letzter Zeit ist es auf den Social-Media-Accounts von Angelina (28) und Sebastian Pannek (34) etwas ruhiger geworden. Das hat aber auch einen zuckersüßen Grund: Vor einigen Wochen sind die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin und der Ex-Rosenkavalier zum ersten Mal Eltern geworden. Dass es auf ihren Profilen keine Babybilder zu sehen geben wird, machten die zwei schnell klar – doch auch Pärchenaufnahmen waren seit der Geburt Mangelware. Bis jetzt!

Basti teilt nun erstmals wieder einen Paarschnappschuss von sich und seiner Frau auf seiner Instagram-Seite. Zwar sah man die TV-Stars regelmäßig zusammen in ihren Storys, aber gemeinsame Fotos suchte man in ihren Feeds bislang vergebens. Für das Pic hat sich das Duo ordentlich in Schale geworfen – na ja, nicht nur für das Bild. Angelina und Basti waren am Sonntag auf einer Kommunionsfeier und setzten dafür auf einen schicken, farblich abgestimmten Look. Während der Dortmunder einen eleganten beigefarbenen Anzug trug, schlüpfte seine Gattin in ein eng geschnittenes Kleid.

Die Follower freuten sich über den Beitrag und kommentierten ihn fleißig. Die Mehrheit findet: Basti und Angelina sind ein absolutes Traumpaar. Eine Userin hielt sogar fest: "Ihr seid so ein hübsches Paar. Man sieht das Glück in euren Augen." Und tatsächlich kann Angelina ihr Glück kaum fassen. In einem Q&A hatte sie in den höchsten Tönen von ihrem neuen Leben als Ehefrau und Mutter geschwärmt: "Wie in einem Traum. Es ist einfach perfekt, man kann es nicht mit Worten beschreiben."

Instagram / sebastian.pannek Sebastian und Angelina Pannek mit ihren Hunden

Instagram / sebastian.pannek Sebastian und Angelina Pannek im Juni 2020

Instagram / sebastian.pannek Sebastian und Angelina Pannek im März 2020

