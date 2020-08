Im Juni dieses Jahres ist Angelina Pannek (28) zum ersten Mal Mutter geworden. Während ihrer Schwangerschaft durften die Fans die ehemalige Der Bachelor-Teilnehmerin und Ehemann Sebastian (34) zwar hautnah begleiten – seit der kleine Mann auf der Welt ist, ist das Thema Baby allerdings Geschichte. Zu seinem Schutz wollen die zwei ihren Sohn komplett aus dem öffentlichen Leben raushalten. Er solle aber trotzdem ganz normal leben können.

In einer Instagram-Fragerunde will ein Fan von der TV-Bekanntheit wissen, ob sie ihren Sohn in Zukunft immer verstecken wolle. Die Community befürchtet ganz offenbar, dass Angelina und Basti alltägliche Ausflüge und Spielplatzbesuche mit dem Nachwuchs ausschließen könnten. "Nur, weil unser Sohn nicht auf Social Media stattfindet, heißt es, dass er kein normales Leben haben darf?", entgegnet die 28-Jährige allerdings. Sie sieht offenbar kein Problem in der Situation.

Um die Privatsphäre ihres Kindes zu wahren, haben sich die frischgebackenen Eltern nach der Geburt sogar Hilfe in Form eines Anwalts gesucht. "Wir haben uns rechtlich beraten lassen, wie wir unseren Sohn bestmöglich schützen können, vor allem vor der Presse, Fotografen und Co.", erklärte die Brünette Anfang Juli auf ihrem Social-Media-Kanal.

Instagram / sebastian.pannek Angelina Heger und Sebastian Pannek

Instagram / angelinaheger Angelina Heger und Sebastian Pannek

Instagram / angelinaheger Angelina Pannek im April 2020

