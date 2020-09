Love Island geht in die zweite Woche! Seit vergangenem Montag hat das Flirten wieder offiziell begonnen – denn die beliebte Kuppelshow ist zurück. Schon in den ersten Tagen kamen sich die Islander in der Liebesvilla ziemlich nah. Besonders zwischen Anna und Marc scheinen die Funken mächtig zu fliegen. Das haben auch die Promiflash-Leser bemerkt: Sie halten die beiden für das süßeste Paar der Insel!

Das ergab zumindest die aktuellste Promiflash-Umfrage: Von gut 1.824 Teilnehmern schenkten 68,8 Prozent (1.255 Votes) ihre Stimmen der Blondine und dem redseligen Biker. Knapp dahinter liegen bereits Josua und Chiara: Der bayerische Muskelmann und die Pole-Liebhaberin konnten 18,6 Prozent von ihrer Verbindung überzeugen. Auf Platz drei landen die turbulenten Turteltauben Henrik und Aurelia, auf dem vierten Rang die frisch verkuppelten Luca und Geraldine. Nur an die Romanze von Tim und Melina scheint niemand zu glauben: Nur 3,9 Prozent der Promiflash-Leser wählten die beiden zum Traumpaar.

Doch ob diese Pärchen den Abend wirklich überstehen werden? Schließlich rückt schon am Montag eine echte Granate nach: Nathalia, bekannt aus Der Bachelor – und die dürfte mit ihren heißen Kurven so manchem Mann den Kopf verdrehen!

Marc und Anna bei "Love Island" 2020

Josua und Chiara bei "Love Island" 2020

Nathalia Goncalves Miranda, Influencerin

