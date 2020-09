Nathalia Goncalves Miranda bringt frischen Wind in die Love Island-Villa! Am Montagabend müssen sich die Jungs und Mädels auf der Liebesinsel warm anziehen – denn die ehemalige Bachelor-Kandidatin mischt die Pärchen als Granate auf. Einige Pärchen dürften dadurch ins Wanken gebracht werden. Promiflash plauderte schon vor ihrem Einzug mit der heißen Brasilianerin und fragte mal nach: Was sucht Nathalia bei "Love Island" – den schnellen Flirt oder die große Liebe?

"Natürlich wird da erst mal geflirtet!", schmunzelte die 27-Jährige im Interview mit Promiflash. Eine wilde Turtelei sei jedoch nicht ihre Absicht, ganz im Gegenteil: "Ich möchte mich einfach wieder verlieben! Ich habe richtig Lust, mich wieder zu verlieben!", erklärte die Produktionsangestellte. Dass das in der Show möglich sei, hätten frühere Pärchen bereits bewiesen, betonte Nathalia zudem.

Welchen Mann Nathalia in der Liebesvilla wohl um den Finger wickeln wird? Wie die Schönheit selbst verriet, habe sie zuletzt eher südländische Typen bevorzugt – sei jedoch nicht festgelegt: "Wenn der Charakter passt und wenn er toll zu mir ist, egal ob er blond oder dunkelhaarig ist, glaube ich, mich verlieben zu können!"

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe": Ab Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

RTL II Nathalia Goncalves Miranda, "Love Island"-Teilnehmerin

Instagram / nathaliagonca1ves Nathalia Goncalves Miranda, Influencerin

RTLZWEI Giulio und Max bei "Love Island"

