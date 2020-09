Der Schauspieler Kit Harington (33) wurde durch seinen Auftritt in der Fantasy-Serie Game of Thrones berühmt. Sein Markenzeichen als Jon Schnee waren seine langen, schwarzen Locken und der Bart. Vor Kurzem zeigte er sich auf den Straßen Londons mit komplett rasiertem Kopf. Für viele seiner Fans kommt jetzt die schlechte Nachricht: Auch bei seinem neuen Schauspielprojekt trägt er die Haare kurz.

Kit stand ein Jahr nach dem Staffelfinale von GoT nun für die Netflix-Serie "Criminal" vor der Kamera. Der neue Charakter könnte nicht weiter entfernt sein von seiner Rolle als Jon Schnee. In einem schicken Anzug, ordentlich frisiert und rasiert, statt in Fellmänteln und Umhängen spielt er einen Verdächtigen, der sich der Befragung der Polizei stellen muss. Es ist eine britische Produktion und die zweite Staffel startet am 16. September auf Netflix.

Für die GoT-Staffeln war es sogar vertraglich geregelt, dass der Schauspieler seine langen Locken nicht abschneiden durfte. Offenbar genoss er es, nach acht langen Jahren endlich wieder selbst bestimmen zu können, wann er zum Friseur geht, denn seitdem hat Kit schon einige Typveränderungen hinter sich.

Stefanie M D'Alessandro / Getty Images Kit Harington, britischer Schauspieler

Getty Images Kit Harington mit seiner Ehefrau Rose Leslie

Getty Images Kit Harington bei der "Game of Thrones"-Premiere der achten Staffel im April 2019

