Für einen kurzen Moment hing Sharon Osbournes (67) Leben an einem seidenen Faden. Der Grund: Ihr Mann Ozzy Osbourne (71) hat versucht, sie umzubringen. Über viele Jahre war der Musiker stark drogenabhängig. In einer nun veröffentlichten Doku spricht das Paar offen und brutal ehrlich über die wohl dunkelste Phase ihrer Ehe: Schließlich gipfelte Ozzys Drogensucht im Jahr 1989 in einem Mordversuch an seiner Frau.

Ozzy und Sharon hatten damals bereits drei Kinder. Trotzdem konnte der Black-Sabbath-Frontmann den Drogen nicht abschwören – bis er eines Abends offenbar komplett ausrastete und die Kontrolle verlor, wie die zwei im Dokumentarfilm "The 9 lives of Ozzy Osbourne" berichten. Sharon habe ihren Nachwuchs ins Bett gebracht, sei ins Wohnzimmer zurückgekehrt, wo ihr Gatte bereits wie weggetreten gewirkt habe. "Ich konnte einfach nicht zu ihm durchdringen. [...] Er sagte nur: 'Wir sind zu einer Entscheidung gekommen. Du musst sterben'", erinnert sich Sharon, die nach dieser Aussage wie erstarrt gewesen sei. Der Rocker habe sie daraufhin zu Boden gedrückt und seine Hände um ihren Hals gelegt.

Trotz des gewaltsamen Übergriffs sei er "sehr ruhig" gewesen. "Ich fühlte mich so ruhig, wie ich mich noch nie in meinem Leben gefühlt hatte. Ich war einfach nur friedlich", schildert Ozzy den Vorfall aus seiner Sicht – obwohl er sich im Großen und Ganzen nicht wirklich daran erinnern könne. Glücklicherweise gelang es Sharon, sich zu befreien und mittels Panikknopf die Polizei zu rufen, die den heute 71-Jährigen in Gewahrsam nahm. Er sei einige Zeit später im Gefängnis aufgewacht, wo ihm eröffnet worden sei, dass er wegen versuchten Mordes verhaftet wurde. Die Musiklegende begab sich daraufhin für sechs Monate in einen Entzug.

Getty Images Ozzy und Sharon Osbourne im Mai 2016

Getty Images Ozzy Osbourne bei den Grammys 2020

Getty Images Sharon und Ozzy Osbourne im Juni 2015

