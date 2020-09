Ein Terminator ganz emotional! Mitte August ist Arnold Schwarzenegger (73) zum ersten Mal Opa geworden. Seine Tochter Katherine (30) brachte die kleine Lyla Maria zur Welt – und machte Großvater Arni unendlich stolz. Noch immer kann es die Schauspiellegende offenbar nicht so recht fassen, dass ihre Familie um ein so niedliches Wesen gewachsen ist. In einem Interview kommt Arnold gar nicht mehr aus dem Schwärmen.

"Das Baby ist so wunderschön", freut sich der 73-Jährige im Web-Gespräch mit RTL. Lyla scheint den Action-Helden von Sekunde eins an um den Finger gewickelt zu haben. "Und das sage ich nicht, weil ich eitel bin und das mein Enkelkind ist. Das Baby ist einfach so so hübsch", betont er mit Nachdruck. Was dem Wahl-Amerikaner besonders an seiner Enkelin gefällt? "Das Gesichtchen!"

Die Fans durften bisher allerdings noch keinen Blick auf Lylas Antlitz werfen. Mama Katherine und Papa Chris Pratt (41) halten ihr Kind vorerst aus der Öffentlichkeit heraus. Lediglich ein Händchen hat das Paar seinen Followern seit der Geburt gezeigt.

Anzeige

Instagram / prattprattpratt Chris Pratt mit seiner Tochter im August 2020

Anzeige

Getty Images Arnold Schwarzenegger im November 2019

Anzeige

MEGA Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt im August 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de