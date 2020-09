So offen trauern Familie und Freunde um den verstorbenen Nick Cordero (✝41)! Im Juli dieses Jahres erlag der Schauspieler einer Lungenerkrankung. Seine Ehefrau Amanda Kloots teilt seit dem Tod ihres Mannes regelmäßig Beiträge über Nick – und erinnert sich gemeinsam mit ihren Followern an den Verstorbenen zurück. Jetzt wurde Nick eine ganz besondere Ehre erwiesen: Seine Liebsten organisierten eine Gedenkfeier für ihn, die sie im Netz streamten!

Die Online-Gedenkfeier wurde am vergangenen Sonntagnachmittag live auf der Webseite www.BroadwayOnDemand.com übertragen. Nach der Veranstaltung teilte Amanda auf Instagram ein Bild der Familienmitglieder: Es zeigt, wie sie gemeinsam vor dem Fernseher sitzen und sich Aufnahmen von Nick anschauen. "Ich bin so dankbar, dass so viele Leute aus Nicks Leben an der Gedenkfeier heute teilgenommen haben", schrieb die Fitnesstrainerin unter den Beitrag. Sie sei auch glücklich, dass die Menschen jetzt mehr Einblicke in das Leben ihres Mannes erhalten haben.

Aufgrund der aktuellen Lage sei eine Gedenkveranstaltung allerdings nur in der Form möglich gewesen, erklärte die Mutter. Immerhin sei das gestreamte Video – und damit die Erinnerung – jetzt für die Ewigkeit. "Ich war heute Abend in meiner vertrauten Umgebung, im Kreise meiner Liebsten", gab die Blondine an. Sie habe ihre Gefühle zeigen und weinen können, wenn ihr danach war, ließ Amanda den emotionalen Abend Revue passieren.

Instagram / amandakloots Nick Corderos (†41) Familie sieht sich die Online-Gedenkfeier für den Verstorbenen an, 2020

Instagram / amandakloots Amanda Kloots und Nick Cordero

Getty Images Nick Cordero bei den Tony Awards in New York im Jahr 2014

