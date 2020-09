Diesem Paar drückt Danni Büchner (42) bei Das Sommerhaus der Stars die Daumen! Am Mittwoch feiert die neue Staffel des Unterhaltungsformats TV-Premiere. Vorab ist schon klar: Es gibt Alkohol-Exzesse, Beleidigungen – und sogar eine Spuck-Attacke. Die erste Folge ist nämlich bereits online abrufbar und Danni, die 2018 selbst Teilnehmerin der Show war, ließ es sich nicht nehmen, schon mal reinzuschauen. Dabei verriet die Goodbye Deutschland-Bekanntheit auch direkt ihr Favoriten-Paar.

"Meine Favoriten sind bis jetzt der Bachelor und seine zuckersüße Freundin", erzählte Danni in ihrer Instagram-Story, während im Hintergrund die erste Episode lief. Andrej Mangold (33) und Jennifer Lange (26) finde sie "wirklich witzig". Für die anderen Teilnehmer fand die 42-Jährige dagegen keine direkten Worte. "Der Rest ist... wow!", meinte Danni und schüttelte dabei fassungslos den Kopf.

Die Mallorquinerin ließ in dem Clip auch ihre eigene Show-Teilnahme Revue passieren: "Ich hatte immer mal wieder so ein paar Aussetzer", gab Danni zu. "Aber schlimmer geht immer!" Ihre Tochter Joelina (20) scheint mindestens genauso geschockt von den Vorkommnissen im Haus zu sein: "Wenn ihr denkt, eurer Leben ist scheiße, guckt euch 'Das Sommerhaus der Stars' an, danach seid ihr so glücklich!", wandte sie sich an die Community ihrer Mutter.

