Bei Angelina (28) und Sebastian Pannek (34) startet offenbar schon zeitnah die Planung zur zweiten Hochzeit! Erst im März hat der ehemalige Bachelor seiner Liebsten einen Antrag im Urlaub gemacht – wenige Wochen vor der Geburt ihres Söhnchens gaben sie sich bei einer privaten Feier das Jawort. Anschließend verriet das Paar allerdings schon, dass sie es nicht bei der Mini-Zeremonie belassen wollen, sondern ein größeres Liebesspektakel mit vielen Gästen für 2021 planen. Spontan soll das natürlich nicht werden: Nun macht sich die 28-Jährige zumindest schon mal auf die Suche nach einem Wedding-Planner!

"Wedding-Planner gesucht – habt ihr Empfehlungen?", hakte Angelina jetzt in ihrer Instagram-Story bei ihren 946.000 Abonnenten nach. Sieht also ganz danach aus, als wollen sie und Basti ihr Vorhaben einer zweiten Hochzeit im kommenden Jahr in die Tat umsetzen. Der geeignete Planner soll zudem aus der Umgebung von Berlin oder Dortmund kommen – ob also auch die zweite Hochzeit wieder hierzulande stattfinden soll, ließ die ehemalige Kuppelshow-Kandidatin in ihrer Anfrage noch offen.

Für die Community bleibt wohl ebenfalls die Frage spannend, ob Sebastian und Angelina sie mehr an dem Event teilhaben lassen wird, als beim ersten Jawort. Von ihrem großen Tag sind lediglich ein paar Fotos öffentlich und unter anderem die Info, dass der 34-Jährige das Standesamt ausgesucht hatte. Glaubt ihr, dass sie die große Hochzeit ein wenig mehr auf Social Media zelebrieren werden? Gebt eure Meinung in der Umfrage ab!

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek

Instagram / sebastian.pannek Angelina und Sebastian Pannek, Juni 2020

Instagram / angelinaheger Angelina Pannek im Dezember 2019

