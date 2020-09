Für einige Love Island-Kandidaten schlägt heute Abend die Stunde der Wahrheit! Seit zehn Tagen leben die Bewohner um Josua Günther, Chiara Antonella und Co. auf der Liebesinsel gemeinsam unter einem Dach. Dabei kamen sich einige der Singles bereits näher als vor ihrem Einzug erwartet. So erlebten Marc Zimmermann und seine Anna in der vergangenen Folge sogar ein romantisch-kuschliges Date umgeben von Weinreben. Für zwei Teilnehmer hat das Abenteuer allerdings bald ein Ende – wer muss wohl beim anstehenden Doppel-Exit seine Koffer packen?

In einer Promiflash-Umfrage sind sich die Zuschauer einig: Geraldine Grunow muss die TV-Villa verlassen. Von insgesamt 2.130 Stimmen (Stand: 9. September, 11 Uhr) wählten 530 Personen (24,9 Prozent) die Bergheimerin als potenzielle Rauswurf-Kandidatin. Dicht gefolgt von Melina Hoch, die 449 Stimmen (21,1 Prozent) erhielt. An dritter Stelle der Exit-Skala befindet sich die Granate Max mit 421 Votes (19,8 Prozent). Ob die Entscheidung tatsächlich nur die beiden Frauen betrifft?

Deutlich weniger Sorgen müssen sich laut den Promiflash-Lesern nämlich Aurelia Lamprecht und Tim Kühnel machen. Während die Hotelfachfrau aus Frankfurt im Vergleich zu den anderen nominierten Singles nur 253 Stimmen (11,9 Prozent) erhielt, bildet der gebürtige Schwabe mit 84 Votes (3,9 Prozent) das Schlusslicht des Rankings – und muss sich vielleicht weniger Sorgen um seinen Verbleib machen, als der Rest.

“Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe”, Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

Geraldine Grunow, "Love Island"-Kandidatin

Melina Hoch, "Love Island"-Kandidatin

Tim Kühnel, "Love Island"-Kandidat 2020

