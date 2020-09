Besonders private Einblicke bei Das Sommerhaus der Stars! In dem Reality-Format kämpfen unter anderem gerade auch die Netz-Stars Denise Kappés (30) und Henning Merten um den Sieg. Und schon in der allerersten Folge wird klar: Die Influencer plaudern nicht nur in ihren Social-Media-Storys gerne mal aus dem Nähkästchen, auch im Sommerhaus gibt Henning ganz intime Infos preis. Er gleiche seine kleinere Körpergröße durch sein bestes Stück aus!

"Henning ist der kleinste Mann, den ich bisher hatte", erklärt Denise gleich zu Beginn der Auftaktfolge – und spielt damit natürlich lediglich auf die Körpergröße ihres Liebsten an. Henning selbst scheint diese Aussage aber so gar nicht zu passen und er verteidigt sich direkt auf seine ganz eigene Art: "So klein bin ich doch gar nicht. Bin ja gut bestückt, von daher ist das alles okay."

Soso, diese Aussage müssen die Fans dem YouTuber wohl ungesehen glauben. Denn ein Schäferstündchen vor laufenden Kameras wollten Denise und Henning zwar im Vorfeld nicht vollkommen ausschließen, wirklich begeistert ist Denise von dieser Idee aber offenbar nicht: "Wir werden definitiv nicht vergessen, dass da Tausende von Kameras installiert sind. Ich achte da schon extrem drauf", erklärte sie im AudioNow-Podcast zum RTL-Sommerhaus.

TVNOW / Stefan Gregorowius Henning Merten und Denise Kappès, Sommerhaus-Kandidaten 2020

Instagram / henning.merten Henning Merten und Denise Kappés, Mai 2020

TVNOW Denise Kappés und Henning Merten bei "Das Sommerhaus der Stars"

