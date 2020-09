Jetzt wird es bei Lily Allen (35) und David Harbour (45) offenbar richtig ernst! Die Sängerin und der Schauspieler sorgten vor etwa einem Jahr für die ersten Dating-Gerüchte. Mittlerweile ist klar: Die beiden sind bis über beide Ohren ineinander verknallt. Der Stranger Things-Star soll seiner Liebsten sogar schon einen Heiratsantrag gemacht haben – und offenbar wollen die beiden in Sachen Hochzeit keine Zeit verlieren: Lily und David haben bereits alle nötigen Unterlagen besorgt!

In den USA müssen sich Brautpaare vor der Hochzeit eine sogenannte "Marriage License" – vergleichbar mit dem deutschen "Ehefähigkeitszeugnis" – einholen. Wie People berichtet, wurde David und Lily ein solches Dokument offenbar am vergangenen Sonntag in Las Vegas ausgestellt. Ob die 35-Jährige und ihr Verlobter seitdem aber tatsächlich schon vor den Traualtar getreten sind, ist bisher nicht klar. Wenn nicht, hätten Lily und David dafür noch genau ein Jahr lang Zeit, bevor das Dokument seine Gültigkeit verliert.

Zu den genauen Hochzeitsplänen des Promi-Paares ist noch nichts bekannt. Bis dato haben die beiden noch nicht einmal ihre Verlobung offiziell bestätigt. Ein verdächtiger Ring an Lilys Finger hatte die Gerüchteküche allerdings schon vor Monaten ordentlich zum Brodeln gebracht.

Getty Images David Harbour bei einem Screening der dritten Staffel "Stranger Things"

Getty Images Lily Allen und David Harbour bei der Dior Fashion Show in Miami

Instagram / lilyallen Lily Allen, Musikerin

