Bei Maren Wolf (28) lief in ihrer neuen Rolle als Mutter anfangs nicht alles rund! Auf diesen Moment mussten die Influencerin und ihr Mann Tobias Wolf lange warten: Nach nervenaufreibenden 38 Stunden im Kreißsaal erblickte Söhnchen Lyan River endlich das Licht der Welt. An den Alltag mit Kind mussten sich die beiden Netz-Bekanntheiten dabei erst gewöhnen. Besonders mit dem Stillen hatte Maren zu Beginn Probleme!

Seit der Entlassung aus dem Krankenhaus sind Maren und Tobias trotz regelmäßiger Hebammen-Besuche größtenteils auf sich allein gestellt. "Wir waren ein bisschen verzweifelt, weil ich keine Milch rausgekriegt habe und ihn über drei Stunden angelegt habe", verriet die Neu-Mama in ihrem aktuellen YouTube-Clip. Doch ihr Mann habe sie ermutigt, nicht aufzugeben – mit Folgen: "Meine Brust beziehungsweise meine Brustwarzen tun so weh, was aber normal ist", erklärte die 28-Jährige.

"Ich war so sauer, weil ich keine Milch geben konnte und mein Baby Hunger hat und ich ihn nicht füttern kann", gab Maren offen zu. Still-Tees und reichlich Wasser hätten dann aber doch zum langersehnten Milcheinschuss geführt und mittlerweile seien Maren und ihr Spross in Sachen Stillen ein eingespieltes Team.

Instagram / marenwolf Maren Wolf und ihr Baby

Instagram / marenwolf Tobias und Maren Wolf im August 2020

Instagram / marenwolf Maren Wolf und Sohnemann Lyan

