Frischer Wind bei Köln 50667! In den vergangenen Wochen hat sich mal wieder einiges am Cast der Vorabend-Soap getan: So gab Meike-Darstellerin Mandy-Kay Bart Ende Juli völlig überraschend ihr Aus bekannt – und das nach vier Jahren. Dafür gab es rund einen Monat später wieder bessere Nachrichten für "Köln 50667"-Fans: Ex-Bachelor-Girl Jade Übach (26) ist bei der Serie eingestiegen! Und damit nicht genug: Heute Abend wartet ein weiterer Neuzugang auf die Zuschauer...

Das hat Promiflash vom Sender RTL2 erfahren – und stellt ihn euch jetzt exklusiv vor: Joe Zorzetti (29) wird ab sofort den neuen Vanity-Mitarbeiter Paco Martín verkörpern! Der gebürtige Brasilianer wird sicherlich so manches Fan-Herz höherschlagen lassen: Denn er ist nicht nur 1,80 Meter groß und ziemlich durchtrainiert – er ist obendrauf auch noch total musikalisch und hat das Herz am rechten Fleck: "In Brasilien habe ich an mehreren Spendenaktionen teilgenommen. In Deutschland versuche ich mich für LGBTQIA+ und Human Rights einzusetzen."

Die Zuschauer können sich definitiv auf spannende Storylines mit dem Neuling freuen, wenn man sich die Hintergrundgeschichte der Figur so anhört: Paco hat seine Familie in Brasilien hinter sich gelassen, nachdem er festgestellt hat, dass er schwul ist. Der Grund: Er hat Sorge, dass sein Vater diese Nachricht nicht allzu gut aufnehmen würde. "Paco kümmerte sich um den Studienplatz in Deutschland und landete gezielt in Köln, das er während seiner Recherchen als Schwulenhochburg Deutschlands ausgemacht hatte", heißt es in seinem Rollenprofil.

