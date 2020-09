Diese Nachricht dürfte viele Fans geschockt haben! Eigentlich galten Elena Miras (28) und Mike Heiter (28) als Vorbild-Reality-TV-Paar: Die beiden hatten sich 2017 bei Love Island kennen- und kurz nach der Show lieben gelernt. Ihr Glück wurde 2018 dann sogar noch durch die Geburt ihrer Tochter Aylen gekrönt. Am Donnerstag sorgen die Turteltauben dann jedoch für eine traurige Überraschung und geben plötzlich ihre Trennung bekannt – dabei hatten sie erst kurz zuvor noch besonders viele gemeinsame Projekte gestartet...

Seit einigen Wochen führen Elena und Mike Seite an Seite durch die Show Just Tattoo Of Us – und gehen dort völlig harmonisch miteinander um. Für die Pilotfolge suchten die beiden sich sogar gegenseitig Tattoo-Motive aus, die sie sich jeweils stechen ließen! Von einer Beziehungskrise oder gar einer Trennung war ihnen dabei nichts anzumerken. Noch auffälliger ist jedoch, dass sie erst in der vergangenen Woche ihren Liebessong "Anker" veröffentlichten, in dem sie noch die tiefen Gefühle füreinander ausdrücken. Ob Elena und Mike schon vor dem Release der Single getrennt waren, dies jedoch aus Marketing-Gründen noch für sich behalten haben?

Immerhin vermuten einige Fans, dass die einstigen Kuppelshow-Kandidaten sich mit der Verkündung ihrer Trennung absichtlich zunächst zurückgehalten haben: Da Elena Mikes Herzchen-Post unter ihrem Foto nicht kommentiert hatte, empörte sich ein Instagram-Nutzer: "Wie sie dich mal immer ignoriert. Ihr seid doch eh nicht mehr zusammen. Macht es wahrscheinlich nur wegen des Liedes nicht öffentlich!" Das bemerkt auch ein anderer User und antwortet: "Stimmt, in jedem Post ist es so!"

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras im Februar 2020

Anzeige

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter, ehemaliger "Love Island"-Kandidat

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de