Nicht nur die Fans sind schockiert – auch Peer Kusmagk (45) empörte sich über den Das Sommerhaus der Stars-Auftakt! Am Mittwochabend ging die neue Staffel der beliebten RTL-Show an den Start und sorgte gleich für Schlagzeilen: Denn zum einen machten Andreas Robens und Kubilay Özdemir mit ihrem exzessiven Alkoholkonsum auf sich aufmerksam – zum anderen spuckte Letzterer seinem Mitstreiter Andrej Mangold (33) bei einer Diskussion plötzlich ins Gesicht. So etwas im TV zu sehen, macht Peer völlig fassungslos!

Der einstige Dschungelcamp-König – der selbst trockener Alkoholiker ist – war am Mittwoch nach der Sommerhaus-Ausstrahlung zu Gast bei "Stern TV" und diskutierte unter anderem mit Jenny Elvers (48) über die Zurschaustellung der betrunkenen Stars – dabei erklärt der 45-Jährige bestimmt: "Mich macht das traurig, Menschen so bloßzustellen, die offenbar ein Problem haben." Deswegen fordert er, dass die deutschen Fernsehsender mehr Verantwortung übernehmen und beschließen: "Mit Suffkranken arbeiten wir nicht zusammen, weil wir die nicht zur Show stellen wollen."

Obwohl Jenny der Sommerhaus-Folge und dem Alkoholkonsum der Promis ebenfalls kritisch gegenübersteht, sieht sie auch eine Chance in der Situation: Die Blondine glaubt, die Bilder könnten für die Betroffenen selbst ein großer Schock sein und sie dazu bewegen, sich zu ändern. Sie selbst habe in der Vergangenheit von einer vergleichbaren Situation profitiert: "Als ich auf diesem roten Sofa saß – rotzevoll, um das hier mal ganz klar zu sagen - gab es einen Aufschrei", erinnerte sie sich zurück und verriet, ihr Leben daraufhin komplett umgekrempelt zu haben.

Alle Infos und Folgen von "Das Sommerhaus der Stars" findet ihr bei TVNOW.

Anzeige

Instagram / janniundpeer Moderator Peer Kusmagk

Anzeige

TVNOW Kubilay Özdemir bei "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige

Instagram / jenny_elvers Jenny Elvers im September 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de