Influencerin Dagi Bee (25) und ihr Partner Eugen Kazakov (26) sind immer noch so verliebt wie am ersten Tag. Seit fünf Jahren sind die beiden bereits ein Paar – zwei davon glücklich verheiratet. Doch warum hat sich Dagi damals überhaupt in ihren Ehemann verliebt? In einem neuen Video erzählte sie nun, woher sie wusste, dass Eugen der Richtige für sie ist!

Dabei kam Dagi aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Auf Youtube beschrieb sie Eugen so: "Er war ein extremer Gentleman und das ist bis heute noch so." Er gebe ihr alles, was sie brauche: viel Aufmerksamkeit, er achte auf ihre Bedürfnisse und er sei ihr Ruhepol. Der Creative Director unterstütze sie und mache ihr mit Kleinigkeiten wie Blumen eine Freude. Die 25-Jährige erklärt, sie seien wie die gleiche Person, denn "wir mögen das gleiche Essen, dieselben Filme und haben den gleichen Humor", erklärte sie. Am Ende betonte sie noch: "Ich bin super, super happy."

Auch beruflich haben die beiden sich seit Kurzem zusammengetan. Im August verkündete das Ehepaar, das Musiklabel 23Hours gegründet zu haben. Über die Plattenfirma wollen sie Musik von Nachwuchstalenten produzieren. Die ersten Künstler seien dafür auch schon unter Vertrag.

Instagram / dagibee YouTuberin Dagi Bee im Juli 2020

Instagram / eugenkazakov Dagi Bee und Eugen Kazakov

Defrance / ActionPress Dagi Bee und Eugen Kazakov im November 2018

