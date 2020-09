Da haben sich wirklich zwei gefunden! Vergangenes Jahr ging mit Prince Charming die erste deutsche Datingshow für homosexuelle Männer an den Start: Nicolas Puschmann (29) suchte darin die große Liebe – und fand sie schließlich in Lars Tönsfeuerborn (30). Bis heute – elf Monate nach der Kuppelsendung – sind die zwei superglücklich miteinander. Ob ihr Beziehungsgeheimnis wohl darin besteht, dass sie den gleichen Humor haben? Mit einem ulkigen Nackt-Pic bringen Lars und Nicolas ihre Fans jetzt zum Schmunzeln!

Auf dem Instagram-Profil des Krawattenverteilers wartete jetzt eine ordentliche Überraschung auf seine Abonnenten. Nicolas und Lars grüßen nämlich mit einem Foto der etwas anderen Art aus dem Österreich-Urlaub: Die Männer posieren splitterfasernackt auf dem Balkon ihrer Unterkunft, drehen der Kamera dabei aber den Rücken zu – würden sie sich nicht gegenseitig eine Kappe vor den Po halten, würden ihre Fans einiges zu sehen bekommen!

Ihre Community feiert die ausgefallenen Urlaubsgrüße. "Ihr seid verrückt und das ist gut so!", freut sich eine Nutzerin in den Kommentaren. "Die armen Kühe auf der Weide haben sich bestimmt die Augen zugehalten", witzelt ein weiterer. Was sagt ihr zu dem Schnappschuss – superwitzig oder ein bisschen drüber? Stimmt ab!

Anzeige

Instagram / nicolaspuschmann Nicolas Puschmann und Lars Tönsfeuerborn im Österreich-Urlaub

Anzeige

Instagram / nicolaspuschmann Lars Tönsfeuerbron und Nicolas Puschmann

Anzeige

Instagram / nicolaspuschmann Nicolas Puschmann, Prince Charming von 2019

Anzeige

Was sagt ihr zu dem Schnappschuss – superwitzig oder ein bisschen drüber? Ich find's mega lustig! Puh, mir ist das zu freizügig. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de