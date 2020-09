Die Unter uns-Fans sind in Aufruhr! Nach Alica Hubiak und Kai Noll (55) müssen sich die Zuschauer jetzt auch von TV-Liebling Ben Ruedinger (44) verabschieden: Das "Unter uns"-Urgestein beendet seine Arbeit am Set nach über 20 Jahren. In Zukunft wird Constantin Lücke die Rolle von Till Weigel spielen. Bei den Zuschauern kamen diese Neuigkeiten offenbar nicht gut an: Zahlreiche Promiflash-Leser machten jetzt ihrem Ärger Luft...

"Nicht deren Ernst?!", ließ beispielsweise ein Promiflash-Leser verlauten und stellte klar: "Ben, dich kann bei 'Unter uns' niemand ersetzen." Mit dieser Meinung war der Nutzer nicht alleine – zahlreiche weitere User schlossen sich ihm an: "Das ist dann nicht mehr dasselbe", "Wenn Ben die Serie verlässt, dann soll Till Weigel gehen. Einen Schauspielerwechsel braucht keiner" oder auch "Irgendwie blöd", lauteten weitere Fan-Reaktionen auf Bens "Unter uns"-Ausstieg.

Diese Haltung spiegelte auch eine aktuelle Promiflash-Umfrage wider (Stand: 10. September 2020, 11:00 Uhr): Von insgesamt 2.158 Lesern gaben ganze 1.906 – das entspricht 88,3% – an, dass Bens "Unter uns"-Abschied sie traurig mache. Nur 252 Teilnehmer – also 11,7% der gesamten Stimmen – trauten dem Neuzugang Constantin hingegen zu, die Rolle von Till Weigel genauso überzeugend wie Ben zu verkörpern.

Anzeige

ActionPress Ben Ruedinger im November 2019 in Köln

Anzeige

ActionPress Constantin Lücke, deutscher Schauspieler

Anzeige

Instagram / ben_ruedinger Ben Ruedinger, deutscher Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de