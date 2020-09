Man kannte Kate Merlan (33) bisher vor allem an der Seite älterer Männer. In der Vergangenheit war sie mit Sänger Nino de Angelo (56) liiert, danach kam sie mit Ex-Caught in the Act-Star Benjamin Boyce (52) zusammen. Doch mit keinem der beiden Männer hatte sie ihr Liebesglück gefunden. In der aktuellen Kampf der Realitystars-Staffel fiel auf, dass Kate vor allem mit dem 26-jährigen Ex-DSDS-Teilnehmer Momo Chahine auf Kuschelkurs ging. Mit Promiflash sprach das TV-Sternchen jetzt über sein (neues) Beuteschema.

Zusammen mit den "Kampf der Realitystars"-Finalisten Georgina Fleur (30) und Sam Dylan (29) besuchte Kate vor Kurzem die Men-Stripshow SixxPaxx und verriet Promiflash dabei: "Ich schaue mir natürlich gern attraktive Männer an. Mein Beuteschema waren wirklich immer ältere Männer." Ein Mann müsse sie jedoch nicht nur optisch von sich überzeugen können, sondern auch der Charakter müsse stimmen, so die 33-Jährige. Auf die Nähe zu Sänger Momo angesprochen, gestand Kate: "Ich bin so ein bisschen auf den Geschmack gekommen. Ich hab momentan Lust auf junges, knackiges Gemüse."

Trotz ihrer Schwäche für ältere Männer, könne sich Kate mittlerweile auch eine Beziehung mit einem jüngeren Mann vorstellen. Für Momo hatte sie im Interview dann auch nur positive Worte übrig – Details zu ihrem aktuellen Beziehungsstatus wollte sie allerdings nicht verraten. Könnt ihr euch Kate mit einem jüngeren Partner vorstellen? Stimmt ab!

Instagram / katemerlan Tattoo-Model Kate Merlan

Instagram / katemerlan Kate Merlan im November 2019

Instagram / katemerlan Kate Merlan, Reality-TV-Star

