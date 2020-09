Kurze Verschnaufpause für Johnny Depp (57)! In den vergangenen Monaten ging es im Leben des Schauspielers ziemlich turbulent zu: Mehrere Wochen lang stand er in einem Prozess gegen ein britisches Nachrichtenblatt vor Gericht – der Prozess wurde jedoch zu einer regelrechten Schlammschlacht zwischen dem Filmstar und seiner Ex Amber Heard (34). Inzwischen ist bei dem 57-Jährigen wieder etwas Ruhe eingekehrt. So nahm sich Johnny nun einen Moment, um seinen Fans für deren Unterstützung zu danken!

Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte der Künstler am Freitag ein recht amüsantes Video: Während im Hintergrund entspannte Musik läuft, sieht man Johnny rauchend an einem Schreibtisch sitzen und einen Brief an seine Bewunderer verfassen. Darin schreibt er: "Ich wollte euch allen für eure konstante Loyalität und Unterstützung in den vielen langen und interessanten Episoden meines Lebens danken!" Er habe seine Erfolge nur dank seiner Community erzielt, erklärte der Fluch der Karibik-Star weiter und endete mit: "Ich liebe euch alle. JD!"

Ob Johnny so ein Dankesschreiben wohl in näherer Zukunft erneut aufsetzen muss? Schließlich pausiert der Trubel um seine Person aktuell nur. Schon in Kürze muss der US-Amerikaner erneut vor Gericht – und dort wieder seiner Ex-Flamme Amber gegenüber treten.

Anzeige

Getty Images Johnny Depp und Amber Heard im Jahr 2014

Anzeige

Getty Images Johnny Depp im September 2019

Anzeige

Getty Images Johnny Depp bei der "Minamata"-Pressekonferenz in Berlin im Februar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de