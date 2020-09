Johnny Depps (57) Gerichtsprozess muss verschoben werden! Aktuell befindet sich der Schauspieler in einem Rechtsstreit mit der britischen Boulevard-Zeitung The Sun, da diese ihn als "Frauenschläger" betitelt hatte. Im Zuge dieses Verfahrens kamen immer wieder neue Details über den bitteren Rosenkrieg zwischen dem Fluch der Karibik-Star und seiner einstigen Flamme Amber Heard (34) ans Licht. Jetzt sollen die Gerichtstermine unterbrochen werden. Denn: Johnny muss für Dreharbeiten vor der Kamera stehen!

Die Filmgesellschaft Warner Bros. soll den "Sweeney Todd"-Darsteller laut USA Today in einem Schreiben darauf hingewiesen haben, dass er für die Dreharbeiten zu Phantastische Tierwesen demnächst zur Verfügung stehen müsse. Der Hollywoodstar habe sich vertraglich dazu verpflichtet, für den Harry Potter-Spin-Off von Anfang Oktober bis Mitte März 2021 in London zu sein. Johnny verkörpert in dem Film die Figur des Bösewichts Gellert Grindelwald.

Normalerweise wären die Termine des 47-Jährigen nicht kollidiert, aber die Dreharbeiten zu dem Streifen mussten aufgrund der aktuellen Lage nach hinten verschoben werden. Es sei "eine unhaltbare Situation, über die Johnny keine Kontrolle hat", erklärten seine Anwälte. Daraufhin reichten sie einen Antrag auf Verschiebung der Gerichtstermine auf "irgendwann zwischen März und Juni 2021" ein. Ob dies genehmigt wird, ist noch unklar.

Getty Images Amber Heard im Jahr 2018

Getty Images Johnny Depp verlässt den Royal Courts of Justice in London im Jahr 2020

Getty Images Johnny Depp im Jahr 2017

