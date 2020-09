Private Einblicke von Brian Austin Green (47)! Mitte April geriet der Schauspieler mit einer unschönen Nachricht in die Schlagzeilen: Er und seine Ehefrau Megan Fox (34) haben sich getrennt! Während die Beauty mit Machine Gun Kelly (30) ihr Liebesglück gefunden hat, ist Brian wohl noch nicht wieder in festen Händen. Seine Zeit widmet der Beverly Hills, 90210-Star aktuell offenbar sowieso lieber seinen drei Kids. Jetzt teilte er sogar einen seltenen privaten Schnappschuss ihrer gemeinsamen Quality-Time!

Auf Instagram teilte Papa Brian ein Foto, das ihn mit seinen drei Sprösslingen Noah (7), Bodhi (6) und Journey (4) in einem Auto zeigt. Offenbar schnappte sich der "Domino"-Darsteller seinen Nachwuchs für eine Spritztour und hielt den Moment auf Kamera fest. Während seine Kids hinten angeschnallt brav in die Kameralinse blicken, sitzt Brian lässig mit Cappi auf dem Fahrersitz.

Dass seine Kinder mittlerweile sogar schon den neuen Mann an der Seite ihrer Mutter kennengelernt haben, betrachtet der 47-Jährige offenbar noch etwas skeptisch. "Er ist ihnen gegenüber sehr beschützerisch", erzählte ein Insider gegenüber Us Weekly. Er versuche gemeinsam mit Megan das Co-Parenting so gut es ginge zu meistern, jedoch sei ihr Verhältnis zu einander immer noch ein Auf und Ab, gab die Quelle zu verstehen.

Getty Images Megan Fox und Brian Austin Green auf der "GQ Men of the Year"-Party in Los Angeles, 2008

Instagram / machinegunkelly Machine Gun Kelly und Megan Fox

Instagram / meganfox Megan Fox und Brian Austin Green mit ihren Kindern Bodhi, Noah und Journey

