Nanu – ist Georgina Fleur (30) plötzlich Willi Herren-Fan? Bei Kampf der Realitystars gerieten das rothaarige It-Girl und der Ballermann-Sänger immer wieder aneinander. Gemeinsam mit ihrem Show-Buddy Sam Dylan (29) schmiedete Georgina in einer Folge sogar eine Intrige gegen ihn: Sie legten Momo Chahine nahe, Willi (45) zu nominieren, damit dieser aus dem Format fliegt. Leider ging ihr Plan nicht auf, und so zoffte sie sich weiter mit dem Musiker. Im Promiflash-Interview schlug die 30-Jährige jetzt allerdings überraschend versöhnliche Töne an...

Promiflash traf die Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin im Rahmen einer SixxPaxx-Show mit Kate Merlan (33) und Sam in Berlin – und hakte bei ihr nach: Gab es jemanden bei "Kampf der Realitystars", von dem sie mehr erwartet hat, aber enttäuscht wurde? Tatsächlich fiel Georgina kein Name ein – stattdessen hielt sie eine Lobeshymne auf den Ex-Lindenstraße-Darsteller: "Willi lieb ich, Willi find ich toll, Willi hat mega Entertainment. Willi und ich haben so eine Hassliebe miteinander, manchmal hassen wir uns und manchmal lieben wir uns", erklärte sie. Der 45-Jährige sei cool und direkt und hätte in der TV-Show eine "supergute Rolle gespielt".

Diese Worte werden Willi sicher nicht nur schmeicheln – er und das Reality-TV-Sternchen sind sogar einer Meinung! Denn auch der Schauspieler scheint Georgina nicht ganz so blöd zu finden, wie es oft rüberkommt. "Das ist so eine Hassliebe, weil, im Geheimen feier ich sie ja", räumte er zuvor bereits bei "Kampf der Realitystars" in einem Einzelgespräch ein.

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur im August 2020

Anzeige

RTL II Willi Herren bei "Kampf der Realitystars"

Anzeige

Getty Images Georgina Fleur im Jahr 2013

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de