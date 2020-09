Pamela Reif (24) spricht offen wie nie über ihr Liebesleben! Die Beauty ist eine absolute Powerfrau: Sie ist nämlich nicht nur Deutschlands erfolgreichste Fitness-Influencerin, sondern auch Autorin mehrerer Kochbücher, Entwicklerin zahlreicher Sport-Programme – und hat noch dazu ganz schön was im Kopf! Erst kürzlich zeigte die Blondine stolz ihre Einser-Zeugnisse aus der Schule. Da stellt sich natürlich die Frage: Warum ist Pam trotz ihres Erfolges, ihres Aussehens und ihres Köpfchens eigentlich noch single?

Moderator Kai Pflaume (53) hat da so seine Theorie: "Es ist schwer, jemanden kennenzulernen, wenn man so bekannt ist, oder?", fragt er die 24-Jährige in einem gemeinsamen YouTube-Vlog – und damit sollte er voll ins Schwarze treffen! "Ja total.[...] Wenn jemand mich kennt, find' ich's schwierig, weil sobald du einen Menschen online oder aus dem TV kennst, hast du ja schon ein vorgefertigtes Bild im Kopf. Dann hast du immer schon ein Bild, was wahrscheinlich nicht zu hundert Prozent der Realität entspricht und dann musst du da dagegen arbeiten, was superschwierig ist", erklärte Pamela. Deshalb sei es ihrer Meinung nach schöner, wenn man sich unvoreingenommen kennenlernt.

"Dementsprechend war mein Ex-Freund auch Ausländer, also nicht aus Deutschland", verrät die Netz-Schönheit weiter. Ob sie irgendwann wieder so jemanden wieder finden wird? Pam gibt die Hoffnung nicht auf: "Ich lass' das einfach auf mich zukommen... Irgendwann kommt einer, da passt es einfach. So in die Augen geguckt – und Liebe auf den ersten Blick, das wünsche ich mir", betont die Sportskanone. "Ich glaube, das gibt's."

Anzeige

Instagram / kaipflaume Kai Pflaume, Moderator

Anzeige

Instagram / pamela_rf Pamela Reif, Fitness-Influencerin

Anzeige

Instagram / pamela_rf Pamela Reif, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de