Wow, bei Vogue Williams (34) sind die Babypfunde nicht mehr zu erahnen! Vor knapp sechs Wochen wurden die Beauty und ihr Mann Spencer Matthews (32) zum zweiten Mal Eltern. Nach ihrem Sohn Theodore Frederick Michael Matthews, der 2018 auf die Welt kam, wurde die gebürtige Irin nun stolze Mutter einer Tochter namens Gigi. In einem Clip präsentiert das Model nun seinen After-Baby-Body.

Auf Instagram postete Vogue ein siebenminütiges Video, in dem sie ihren Followern eigentlich erklären möchte, wie sie Selbstbräuner richtig anwenden. Doch die Tipps und Tricks der 34-Jährigen sind nicht das, was ihre Netzgemeinde am meisten zu faszinieren scheint. Denn in dem Clip zeigt sich die einstige Dancing with the Stars-Teilnehmerin in einem knappen Bikini, der ihre durchtrainierte Figur in Szene setzt. Es sind keine Spuren mehr von ihren Schwangerschaftskilos zu sehen. Stattdessen stellt die zweifache Mama ihr stahlhartes Sixpack zur Schau.

"Wie kannst du nur so fantastisch aussehen, nachdem du gerade erst ein Baby bekommen hast?", fragt ein Plattformnutzer in der Kommentarspalte. Ein weiterer schreibt: "Ich hoffe, du weißt, hiermit setzt du gerade Traumkörpermaßstäbe für Mütter."

Spencer Matthews und Vogue Williams, August 2020

Vogue Williams mit ihrem Sohn Theodore

Vogue Williams bei den Global Awards in London im März 2020

