Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Henry Günther Ademola Dashtu Samuel! Vor 15 Jahren erblickte der erste Sohn von Heidi Klum (47) das Licht der Welt. Gemeinsam mit seinen drei Geschwistern Leni (16), Johan (13) und Lou (10) ist er der ganze Stolz seiner Supermodel-Mama. Zu seinem Ehrentag gab es von der Beauty für den 15-Jährigen nicht nur jede Menge Geschenke, sondern auch besonders liebevolle Worte: Für Heidi ist ihr Sohn nämlich die Liebe ihres Lebens!

Auf Instagram teilte die 47-Jährige ein Foto, das sie während ihrer Schwangerschaft mit Henry zeigt. Sanft hält die Laufstegschönheit ihren Babybauch fest, während ihre blonden Haare in der Luft wehen. "Vor 15 Jahren kamst du auf die Welt. Ich bin so stolz, dass du ein Teil von mir bist", richtete Heidi rührende Worte an ihr Kind. "Du bist das Funkeln in meinen Augen und die Liebe meines Lebens", fuhr die Jurorin mit ihrer Liebeserklärung fort.

Um ihrem Henry seinen Geburtstag unvergesslich zu gestalten, legte sich Heidi offenbar voll ins Zeug. In ihrer Instagram-Story gab die Moderatorin Einblicke in den Ehrentag ihres Sprösslings. Neben fünfzehn hübsch aufgereihten Kerzen zum Auspusten gab es unzählige bunt verpackte Geschenke und Partyhütchen. Als Henry mit seinen Freunden später im Garten entspannt ein Videospiel spielen durfte, relaxte Heidi in der Zwischenzeit auf einer Liege mit ihrem Liebsten Tom (31).

Anzeige

Getty Images Heidi Klum auf dem Laufsteg während einer Victoria's Secret Fashion Show im Jahr 2008

Anzeige

Christopher Polk/Getty Images Heidi Klum beim einem "America's Got Talent"-Event in Pasadena

Anzeige

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz bei den HBO's Post Emmy Awards, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de