Heidi Klum (47) und ihre Kids sind im Fußball-Fieber! In den vergangenen Wochen lief bei der Germany's next Topmodel-Jurorin und Tom Kaulitz (30) vor allem eines im TV: die Fußball-Champions-League. Denn für ihren Lieblingsverein, den FC Bayern München, verlief das Turnier durchweg gut. Beim Finalspiel am vergangenen Wochenende fieberten jetzt auch Heidis Kids mit. Ein Ereignis, das die 47-Jährige ihren Fans nicht vorenthalten wollte: Sie teilte ein seltenes Familienfoto!

So leidenschaftlich und emotional zeigen Heidi und ihre Liebsten sich nicht häufig im Netz. Ihr neuestes Instagram-Bild zeigt das Model gemeinsam mit seinem Mann und seinen Kindern beim Fußballgucken. Ganz gespannt starren Heidi und ihre Kids Lou (10), Leni (16), Henry (14) und Johan (13) in Bayern-Trikots auf den Bildschirm. Tom ist dagegen schon einen Schritt weiter: Er jubelt euphorisch in die Kamera!

Worüber sich der Tokio Hotel-Gitarrist so ausgelassen freut? Sehr wahrscheinlich über den Ausgang des Spiels! Bayern setzte sich im Finale mit 1:0 gegen Paris St. Germain durch und entschied damit alle elf Spiele der diesjährigen Champions League für sich. Na, bei diesem Erfolg macht so ein Familienevent doch gleich noch mehr Spaß!

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum mit deren Kindern, August 2020

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihren Kindern und Ehemann Tom Kaulitz, 2019

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz

