Influencerin und Ex GNTM-Teilnehmerin Vanessa Tamkan (23) teilt nicht nur ihren beruflichen Alltag, sondern auch ihr Privatleben mit ihren Fans. Vor einigen Wochen verkündeten sie und ihr Mann Roman Tamkan, dass sie zum ersten Mal Eltern werden. Ob es ein Mädchen oder ein Junge wird, behält das Paar noch für sich – dafür plauderte die 23-Jährige eine andere Sache aus: Vanessa verriet nun, was sich seit der Schwangerschaft zwischen ihr und Roman verändert hat!

Ein Fan fragte in einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram, ob Vanessa in ihrer Beziehung grundsätzlich eifersüchtig sei. Die hübsche Kölnerin postete darauf ein Video von ihrem Mann Roman beim Schieben eines Kinderwagens und schrieb dazu: "Eigentlich gar nicht! Seit meiner Schwangerschaft hat sich das aber geändert. Nicht, dass er es vorher nicht gewesen wäre, aber als Daddy ist er so unfassbar attraktiv und irgendwie habe ich Angst, dass das auf andere Frauen auch so wirkt". Außerdem gestand sie ehrlich, dass sie und Roman am Anfang ihrer Beziehung öfter Krisen gehabt hätten, dass es aber kein Paar auf Instagram gäbe, das nicht auch mal Streit hätte.

"Aber wir sind ehrlicherweise anders zueinander, seit wir Eheleute sind. Wir lieben uns innig und sind uns noch näher gekommen", fügte Vanessa hinzu. Mit der Schwangerschaft sei ihre Zuneigung zueinander sogar noch mal extremer geworden und sie hätte nicht gedacht, dass das möglich sei. Die werdende Mama gab ihren Fans noch eine Weisheit mit auf den Weg: "Merke: Traue deinem Mann, aber niemals anderen Frauen! Die können Biester sein!"

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan, ehemalige GNTM-Kandidatin

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan im September 2020

Instagram / vanessa.tamkan Roman und Vanessa Tamkan im Juni 2020



