Haben die Tamkans schon einen genauen Plan für die Medienpräsenz ihres Nachwuchses? Seit einigen Wochen ist die Katze aus dem Sack: Vanessa Tamkan (23) gab bekannt, dass sie mit ihrem Mann Roman das erste gemeinsame Kind erwartet. Seither hält die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin ihre Community über ihre Schwangerschaft zu gerne auf dem Laufenden – doch wie wird sie es mit Updates halten, wenn das Kleine erstmal auf der Welt ist? Vanessa verriet nun, ob ihre Fans das Baby zu Gesicht bekommen werden.

In ihrer Instagram-Story beantwortete die Influencerin nun die neugierigen Fragen ihrer Supporter – die natürlich möglichst viel über die Schwangerschaft wissen wollten. So hakte ein Follower nach, ob Vanessa vorhabe, ihr Baby im Netz zu präsentieren oder immerhin weitere Details zu verraten: "Das Geschlecht werden wir sicherlich noch vorher verraten. Aber momentan ist es noch schön, es für sich zu behalten", klärte sie auf. Was Fotos und dergleichen betrifft, habe das Paar noch keine Entscheidung getroffen – sie wollen nach Gefühl handeln: "Wir tun das, was sich richtig anfühlt. Ohne unser Baby dabei ins Lächerliche oder den absoluten Mittelpunkt zu ziehen", lautete die Antwort.

Ein wenig Zeit haben Vanessa und Roman auch noch, um sich Gedanken über diese Thematik zu machen. Ihr Baby soll erst im kommenden Februar auf die Welt kommen. Den errechneten Geburtstermin behielten sie allerdings noch für sich.

Anzeige

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan im September 2020

Anzeige

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan im September 2020

Anzeige

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de