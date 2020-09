Jana Ina Zarrella (43) kehrt offenbar schon bald zu Love Island zurück! Nur kurz nach dem Start der vierten Staffel der Kuppelshow gab die Moderatorin der Sendung bekannt, krankheitsbedingt auszufallen. Aus diesem Grund wurde sie vorübergehend von Cathy Hummels (32) vertreten – bei der Paarungszeremonie am Freitag jedoch möglicherweise zum letzten Mal: Denn jetzt verriet Pietro Lombardi (28), dass Jana Ina schon bald wieder ans Set zurückkehrt!

Seit etwa zwei Wochen starten der DSDS-Sieger von 2011 und die Frau von Giovanni Zarrella (42) in den "Love Island"-Werbepausen regelmäßig einen Livestream auf Instagram. Doch am Montag war Pietro in der in der zweiten Unterbrechung der Sendung plötzlich alleine. "Jana Ina ist schlafen gegangen, sie muss morgen früh aufstehen, denn sie muss zu 'Love Island'", plauderte der Sänger ganz unverblümt aus. Und tatsächlich: Am frühen Dienstagmorgen meldete sich die 43-Jährige via Instagram mit einem Selfie vom Flughafen. Sie ist also offenbar schon auf dem Weg zu den Dreharbeiten auf Mallorca.

Wann genau Jana Ina wieder durch die Paarungszeremonie führen wird, ist bis dato nicht bekannt. Allerdings wäre es demnächst mal wieder an der Zeit: Immerhin herrscht in der Villa nach dem Einzug der fünf Granaten Melvin (26), Tobias, Jolene, Michele und Sandra wieder Frauenüberschuss. Das heißt, dass sich bei der nächsten Entscheidung vermutlich die Männer eine Partnerin aussuchen und eine Frau überbleibt, die dann ihre Koffer packen muss.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

