Sind sich Big Performance – Wer ist der Star im Star? und The Masked Singer etwa zu ähnlich? Am Samstagabend ging das neue TV-Rätsel "Big Performance" an den Start: Unter anderem schlüpfte Prince Damien (29) in ein aufwendiges Kostüm und verkörperte auf der Bühne die Musiklegende Prince (✝57). Zahlreiche Zuschauer kritisierten das neue Format allerdings bereits, weil sie finden, dass es zu sehr an "The Masked Singer" erinnert. Doch was sagen eigentlich die Teilnehmer der neuen Show zu diesen Vergleichen? Prince Damien wies die Kritik jetzt gegenüber Promiflash zurück!

Im Promiflash-Interview erklärte Prince Damien jetzt, dass sich die beiden Shows definitiv voneinander abheben würden. "Ich finde, die Sendungen unterscheiden sich in dem Aspekt, dass wir nicht wie bei 'The Masked Singer' in irgendwelchen Fantasiegestalten stecken", merkte der amtierende Dschungelkönig an. Bei "The Masked Singer" seien Mimik und Gestik nicht ausschlaggebend, ganz im Gegenteil zu "Big Performance". "Wir sind eher das moderne Puppenhaus von Madame Tussauds", umschrieb er das Konzept der neuen RTL-Sendung.

Aus diesem Grund zähle bei dem neuen TV-Rätsel wirklich jedes Detail: Jede kleine Bewegung und jede mimische Nuance sei laut dem einstigen DSDS-Gewinner entscheidend, damit das Publikum so richtig auf seine Kosten komme. "Für den Ratenden ist die Illusion, einer Legende beim Performen zuzusehen, krass", stellte er klar und betonte: "Auf den ersten Blick glaubt man echt: 'Oh, da singt ja Adele' – und das ist es, was die Shows unterscheidet."

Prince Damien als Prince bei "Big Performance"

Das Fledermaus-Kostüm bei "The Masked Singer" 2020

Prince Damien bei "Big Performance"

