Na, da könnte man doch glatt neidisch werden! Justin Bieber (26) und seine Ehefrau Hailey Bieber (23) genießen aktuell noch ihre Zeit zu zweit und lassen ihre Community mit romantischen Urlaubsfotos daran teilhaben. Auf ihrem Roadtrip durch die USA verbrachten die zwei Turteltauben auch einige Zeit an einem See in Idaho. Von dort postete das Paar einen verliebten Schnappschuss, der die Herzen der Fans zum Schmelzen bringt.

Auf dem Foto umarmt der Sänger seine Frau von hinten, während sie auf einem weißen Motorboot sitzen. Hailey scheint diese Geste sichtlich zu genießen. Während Justin das Bild unkommentiert veröffentlichte, schrieb Hailey dazu auf ihrem Instagram-Kanal: "Die letzten Wochen waren zu gleichen Teilen verträumt und abenteuerlustig".

Wenige Stunden vor der Veröffentlichung des Pärchen-Pics hatte Justin seinen Fans mitgeteilt, dass er in einigen Tagen neue Musik veröffentlichen werde – und damit seine Fans begeistert: Der Instagram-Post hatte in nur sechs Stunden fast 900.000 Likes erhalten. Und bereits sein Album "Changes" zeigte, wie treu die Follower des "Yummi"-Sängers sind: Im letzten Februar schaffte es der Superstar damit nach 59 Jahren, einen neuen Rekord aufzustellen. Justin knackte den Chartrekord von Elvis Presley (✝42) – er ist mit 25 Jahren der jüngste Solokünstler, der in den USA sieben Alben auf Platz eins der Charts hatte.

Anzeige

Getty Images Justin und Hailey Bieber bei der "Justin Bieber: Seasons"-Premiere in L.A. im Januar 2020

Anzeige

Instagram / haileybieber Hailey Bieber im Urlaub in Idaho

Anzeige

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber im August 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de