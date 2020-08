Gibt es etwa bald Nachwuchs bei Justin Bieber (26) und seiner Hailey (23)? Seit knapp zwei Jahren sind der Sänger und das Model nun verheiratet und scheinen sich aktuell näher denn je zu sein. Zuletzt ließ sich das Paar sogar gemeinsam taufen. Aber warum ist Hollywood-Hochkaräter Dwayne "The Rock" Johnson (48) jetzt überzeugt, dass die beiden in naher Zukunft ein Baby bekommen?

Der Grund für diese Annahme ist ein Foto, das Justin auf Instagram teilte. Auf dem Schnappschuss ist der "Yummy"-Interpret oberkörperfrei zu sehen, wie er seine neugeborene Nichte Iris auf dem Arm hält. Sie ist die Tochter von seiner Schwägerin Alaia Baldwin und deren Mann Andrew Aronow. In knapp zwölf Stunden erzielte der Post über fünf Millionen Likes und 27.000 Kommentare. Einer davon stammt von dem 48-jährigen "Jumanji"-Star. Er schreibt: "Das Bild besiegelt es! Ich erwarte nun, dass du und Hailey 2021 ein Baby bekommt."

Dieser Voraussage des Schauspielers stimmen die Fans des Chartstürmers aus vollem Herzen zu. "Oh mein Gott, das wäre perfekt. Ich wünsche mir, dass es wahr wird" oder "The Rock hat gesprochen, sein Wille geschehe", heißt es in nur zwei der mittlerweile mehr als 30.000 Reaktionen auf den Kommentar von Dwayne.

Instagram / justinbieber Justin Bieber mit einem Baby im Arm im August 2020

Getty Images Dwayne "The Rock" Johnson bei der "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw"-Premiere in Hollywood 2019

Getty Images Justin und Hailey Bieber bei der "Justin Bieber: Seasons"-Premiere in L.A. im Januar 2020

