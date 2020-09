Wird sich Queen Elizabeth II. (94) etwa bald wieder in der Öffentlichkeit zeigen? Seit März befindet sich die britische Monarchin gemeinsam mit ihrem Mann Prinz Philip (99) bereits in Isolation. Aufgrund der aktuellen Gesundheitskrise mussten die meisten Termine der Königin abgesagt werden oder via Videokonferenz stattfinden. Offenbar könnte das aber bald ein Ende haben: Die Queen soll schon wieder ihren ersten öffentlichen Auftritt planen!

Wie ein Insider gegenüber The Sun berichtete, wird die 94-Jährige schon bald von ihrem Landsitz abreisen und in den Buckingham Palace zurückkehren, um ihren royalen Pflichten nachzukommen. Neben Treffen mit Diplomaten und Unterredungen mit dem Premierminister steht offenbar auch schon ein öffentlicher Termin auf dem Plan. Demnach wolle die Queen im November unbedingt an den Feierlichkeiten zum Remembrance Day teilnehmen – ein Feiertag, an dem verstorbenen Veteranen gedacht wird. "Die Königin will unbedingt mit gutem Beispiel vorangehen. Remembrance-Sonntag ist ein extrem wichtiger Tag für das ganze Land und für sie persönlich. [...] Sie will unbedingt dabei sein. Es steht schon fest in ihrem Kalender", erklärte die Quelle.

In den vergangenen Monaten bekamen die Royal-Fans die Königin nur selten zu Gesicht. Nur zu ganz besonderen Anlässen – wie zum Beispiel der Hochzeit ihrer Enkelin Prinzessin Beatrice (32) – verließ die Queen überhaupt ihre Isolation. Die achtfache Urgroßmutter hatte sich so sehr zurückgezogen, dass es Befürchtungen gab, sie werde nie wieder öffentliche Termine persönlich wahrnehmen.

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip in Ascot, England, 2011

Getty Images Queen Elizabeth II., britische Monarchin

Instagram/TheRoyalFamily, Benjamin Wheeler Prinz Philipp, die Queen, Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi im Juli 2020

