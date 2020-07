Wer durfte bei Prinzessin Beatrice (31)' Hochzeit dabei sein? Am Freitagmorgen haben sich die älteste Tochter von Prinz Andrew (60) und ihr Verlobter Edoardo Mapelli Mozzi (36) das Jawort gegeben. Wie der Buckingham Palace bereits bestätigte, soll die Zeremonie im engeren Familienkreis in der Royal Chapel of All Saints in der Royal Lodge in Windsor stattgefunden haben. Jetzt wird bekannt, wer genau auf der Gästeliste gestanden hat.

Nach Informationen des britischen Königshauses sei neben Queen Elizabeth II. (94) auch ihr Gatte Prinz Philip (99) bei den Feierlichkeiten zugegen gewesen. Wie Hello! weiterhin verrät, hätten selbstverständlich auch Beatrice' und Edoardos Eltern zu den geladenen Gästen der Hochzeitsfeier gezählt. Auch Prinzessin Eugenie (30), die Schwester der Braut, sowie deren Mann Jack Brooksbank (34) sollen sich der Zeremonie angeschlossen haben. Zudem wird vermutet, dass auch Edoardos dreijähriger Sohn Christopher Teil der Hochzeitsgesellschaft war.

Beatrice' Cousins William (38) und Harry (35) dürften ebenfalls auf der Gästeliste gestanden haben – nebst ihren Ehefrauen, versteht sich. Dass Letzterer jedoch tatsächlich auf der Hochzeit war, ist wohl ziemlich unwahrscheinlich: Er soll sich derweil gemeinsam mit seiner Frau Meghan (38) und seinem Sohn Archie (1) in den USA befinden.

Anzeige

Getty Images Prinz Andrew im Januar 2020

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. im Jahr 2019

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Jahr 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de