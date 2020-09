Jetzt wird es richtig ernst bei Jennifer Frankhauser (28)! Erst kürzlich gab sie bekannt, dass sie und ihr Steffen nach ihrem Liebes-Comeback den nächsten Schritt wagen wollen – das Paar wird seine erste gemeinsame Wohnung beziehen! Bislang war Steffen allerdings nicht allzu oft auf Jennys Social-Media-Profilen vertreten. Promiflash verrät sie nun, ob ihre Follower ihren Freund jetzt häufiger zu sehen bekommen!

Die Influencerin ist sich noch nicht sicher, ob sie ihren Schatz aufgrund der neuen Wohnsituation in Zukunft öfter zeigen möchte: "Ich weiß noch nicht, wie sich das so entwickeln wird, aber bisher läuft alles perfekt. Ab und zu sieht man ihn, das reicht erst mal." Bislang steht sie dieser Angelegenheit mit gemischten Gefühlen gegenüber. Promiflash erklärt sie ihr Zögern folgendermaßen: "Es ist schwierig. Einerseits will ich/ wollen wir unsere Privatsphäre und Liebe schützen, andererseits bin ich so glücklich und stolz, dass ich mein Glück gerne teilen würde."

Auf jeden Fall freut sich die Schwester von Daniela Katzenberger (33) sehr auf das Zusammenleben mit ihrem Steffen. "Er wird sich schon an Rosa gewöhnen", scherzt sie auf ihrem Instagram-Profil. Bekanntlich sind Pink und Rosa die Lieblingsfarben der ehemaligen Dschungelkönigin. Diese Vorliebe wird sicherlich im wahrsten Sinne des Wortes auf die Einrichtung abfärben!

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und ihr Freund Steffen

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Influencerin

Anzeige

Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca, RTL2 Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de