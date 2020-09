Suchen die Love Island-Kandidaten wirklich nach der wahren Liebe? Seit Ende August flimmert die beliebte Kuppelshow endlich wieder über die TV-Bildschirme. Inzwischen haben die Zuschauer auch schon einiges an Action zu sehen bekommen: So gab es bereits zahlreiche Knutschereien, Fummeleien und sogar schon den ersten Sex auf "Love Island". Doch welche Islander meinen es wirklich ernst – und welche von ihnen wollen eigentlich nur ins Fernsehen? Ex-Kandidatin Julia Oemler macht für Promiflash den Kandidaten-Check!

"Jeder, der in solch ein Format geht, will Aufmerksamkeit – alles andere ist schlichtweg gelogen", stellt die Beauty vorab klar. "Allerdings, so ging es mir, gibt es die Islander, die wirklich gern jemanden kennenlernen wollen: Geraldine fand ich super, doch es trifft oft die Falschen mit dem Exit." Melina hingegen gehe ihr ziemlich auf die Nerven, genauso wie der Großteil der Männer. Dennoch ist Julia überzeugt: "Josua meint es wirklich ernst, da bin ich mir sicher, genauso Marc." Auch Melvin scheint sie nicht allzu schlimm zu finden: "Ich war ziemlich überrascht, um ehrlich zu sein. [...] Er ist viel mehr als ein Schönling und dumm ist er auch nicht", schwärmt die Blondine. "Ich glaube, bei ihm ist es eine 50:50 Situation. Er wird sich einfach mal aus dem Schatten von Gerda begeben wollen. [...] Ich denke, das würde mich auch nerven."

Und wie sieht es mit Granate Nathalia aus? "Ich hab da meine Meinung... Für mich ist sie nicht echt und das hat seine Gründe: Ihrem Typ Mann entspricht keiner dort und dennoch spielt sie ihr Spiel", wettert Julia gegen das Ex-Bachelor-Girl. "Ich hasse es, wenn jemand mit Gefühlen spielt. Wartet mal ab, die wird ihre Show noch Abziehen", ist die Blondine sich sicher.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

Instagram / julia.oemler.official Julia Oemler im Mai 2020

RTLZWEI Melvin Pelzer, "Love Island"-Kandidat 2020

Love Island, RTL II Nathalia Goncalves Miranda bei "Love Island"

