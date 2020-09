Am 18. September wird endlich abgerechnet! Das Promiboxen steht bevor, und auch das Pärchen Carina Spack (24) und Serkan Yavuz (27) tritt jeweils an. Die beiden lernten sich bei Bachelor in Paradise kennen und lieben und sind jetzt seit einem Jahr ein Paar. Carina muss gegen Serkans Ex-Flirt Jade Übach (26) kämpfen und ihr Liebster boxt gegen Sam Dylan (29). Im Interview mit Promiflash verrät die 24-Jährige, ob sie Angst um ihren Freund hat!

Locker stellt Carina klar: "Sorgen um Serkan mache ich mir eigentlich nicht. Ich meine, das ist ein Sport, da kann immer was passieren." Sie betont, dass alles gut überwacht sei und er bei dem Kampf ja nicht sterben könne. Wenn Serkan dann einen Kinnhaken abbekommen sollte, müsse sie trotzdem wegsehen. Das müsse sie aber auch, wenn Sam einen Schlag abbekomme: "Ich glaube, egal ob ich ihn mag oder nicht, kann ich weder sehen, wenn Serkan noch Sam eine kriegt." Die Blondine sei einfach kein Schlägertyp. Wenn irgendwo was passiere, sei sie die Erste, die weglaufe und die Polizei hole.

Der heftige und seit einem Jahr andauernde Konflikt zwischen Jade und Carina wurde in den letzen Tagen noch einmal angefacht. Jade hatte gegenüber Promiflash zuletzt sauer behauptet, Serkan habe immer wieder den Kontakt zu ihr gesucht, als er schon in einer festen Beziehung gewesen sei. Es sei allein seine Aufgabe gewesen, sich von ihr fernzuhalten – sie habe gar nichts gemacht. Doch Carina will von ihrer Erklärung nichts wissen. Wird der Streit beim großen Kampf erst so richtig eskalieren?

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz, Reality-Sternchen

TVNOW Carina Spack und Serkan Yavuz bei "Bachelor in Paradise"

Instagram / carina_spack Carina Spack im Jahr 2020

