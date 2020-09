Welches Paar musste die Villa verlassen? Heute Abend war es wieder so weit und eine neue Folge von Love Island flimmerte über die Bildschirme. Neben jeder Menge Flirtereien, Streitereien und Drama in der Episode gab es auch wieder einen Exit, nachdem zwei Turteltauben ihre Koffer packen müssen. Diesmal mussten die Kandidaten diese Entscheidung selbst treffen. Doch wen haben sie rausgewählt? Es traf das Couple Josua Günther und Michele Cipa!

Sechs Paare und die zwei Singles Aurelia Lamprecht und Luca Wetzel bangten am Ende der Sendung um ihr Weiterkommen. Gleich zwei Couples mussten die Teilnehmer nominieren, die nach ihrer Meinung nicht "mit dem Herzen dabei waren". An der Feuerstelle wurde verkündet, dass die Gewinner des Votings und somit die beiden stärksten Duos Anna Iffländer und Marc Zimmermann so wie Melina Hoch und Tim Kühnel sind. An den vieren lag es nun zu entscheiden, welches Couple sich verabschieden muss. Unter Tränen gelangte das Quartett zu der Entscheidung: "Mila, Josua es tut uns leid, ihr müsst heute noch die Villa verlassen."

Bei ihrem direkten Auszug äußerte die Brünette noch einen letzten Wunsch: Sie möchte, dass sie, bevor sie und Josua aus der Tür gehen, sich alle noch einmal selbst beklatschen und feiern. Unter diesem tosenden Beifall verließ das Paar dann das Haus. "Es ist halt doch schon schade, wenn man auszieht. Aber das ist das Game", erklärte die Rechtsanwaltsfachangestellte zum Schluss.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

Michele Cipa und Josua Günther, "Love Island"-Couple 2020

Die "Love Island"-Kandidaten 2020

"Love Island"-Kandidatin Michele Cipa

