Keeping Up with the Kardashians geht in eine allerletzte Runde! Diese bedauerliche Nachricht erreichte die Fans des Kardashian-Jenner-Clans vor ein paar Tagen. Nach insgesamt 20 Staffeln wird das Reality-TV-Format im nächsten Jahr sein Ende finden. Die Dreharbeiten zu den finalen Folgen laufen momentan auf Hochtouren – das zeigen aktuelle Paparazzi-Bilder. Die Szenen könnten ganz besonders spannend werden, denn immerhin ist gerade allerhand los im Umfeld der Kardashians.

Nur wenige Tage nach der Verkündung des Serien-Stopps wurden Kim (39) und Khloé (36) mit Scott Disick (37) am Strand von Malibu gesichtet. Ein Kameramann begleitete das Trio, während es nebeneinander über den Sand spazierte. Dabei fällt auf den Bildern der immense Rauch im Hintergrund auf. Er rührt von den Waldbränden her, die den US-Bundesstaat Kalifornien derzeit in Atem halten. Doch nicht nur das bedrohliche Feuer könnte bei den Dreharbeiten für eine angespannte Stimmung sorgen – auch Kims aktuelle Ehekrise könnte ein äußerst emotionales Thema in der kommenden Staffel werden.

Die Probleme zwischen der 39-Jährigen und ihrem Gatten Kanye West (43) kamen nach dessen Wahlkampfrede im Rahmen seiner Präsidenschaftskandidatur vergangenen Juli auf. Der Rapper sprach damals auf der Bühne ganz offen über intime Details aus seinem Familien- und Eheleben – sehr zum Ärger von Kim. Wie es mittlerweile liebestechnisch zwischen ihnen aussieht, ist noch unbekannt.

Getty Images Kim Kardashian bei den Emmy Awards im September 2019

Instagram / kimkardashian Kylie Jenner, Khloé Kardashian, Kendall Jenner und Kim Kardashian

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye West zusammen im Juni 2020

