Kann Hypnose wirklich heilen? Im Sommerhaus der Stars machte Youtuberin Lisha erste Erfahrungen mit den übernatürlichen Kräften von Hypnotiseur Martin Bolze (63). Lisha leidet nämlich schon sehr lange unter der Hautkrankheit Neurodermitis und hat bisher keinen Weg gefunden, diese zu heilen. Nach ihrer Sitzung mit Martin, der auch unter dem Künstlernamen Pharo auftritt, war von ihren Hautproblemen kaum noch etwas zu sehen. Zuvor hatte Lisha noch nie öffentlich über ihre Krankheit gesprochen – im Interview mit Promiflash erklärt sie, warum sich das jetzt geändert hat.

In der aktuellen Folge von "Das Sommerhaus der Stars" hat die YouTuberin erstmals über ihre schwere Neurodermitis geredet und damit ein ganz persönliches Geheimnis von sich preisgegeben. Ihre Fans wundern sich aber, warum sie erst jetzt dazu steht. "Da ich im Sommerhaus 24/7 von Kameras umgeben war und ich absolut keine Lust dazu hatte, mich täglich zu schminken, um alles zu vertuschen, blieb mir nichts anderes übrig, als darüber zu sprechen", meinte sie gegenüber Promiflash. Die Ehefrau von Lou gesteht, dass es nicht leicht war, über etwas zu reden, das einen selbst so störe. Manche Menschen würden dies als Angriffsfläche gegen sie nutzen, vor allem weil sie in der Öffentlichkeit stehe.

Im Moment macht die Berlinerin zusammen mit Ehemann Lou Urlaub auf Mallorca. Von dort postete sie jetzt ein Foto auf Instagram, das sie zum ersten Mal ohne Make-Up und Filter zeigt – sie schrieb darunter: "Meine Haut ist so viel besser durch die Luft und das Salzwasser, es sind kaum noch Spuren meiner Dermatitis zu sehen und die Bräune lässt mich komplett auf Make-Up verzichten." Es sei sehr lange her, dass Lisha sich wirklich gut gefühlt habe – ohne all die Schminke. Ab jetzt wolle sie darüberstehen und anderen Frauen, die dasselbe Problem haben, damit Mut machen.

