Lisha hatte im Sommerhaus der Stars dank dem Hypnotiseur Martin Bolze (63) einen kompletten Blackout! In der vergangenen Folge der Reality-Show bat die YouTuberin den Bühnenstar darum, sie in Trance zu versetzen – die Blondine leidet an Neurodermitis und Perioraler Dermatitis und erhoffte sich dadurch eine Verbesserung ihres Hautbildes. Der unter seinem Künstlernamen Pharo bekannte Hypnotiseur beließ es jedoch nicht bei der einen Sitzung, sondern sorgte in der Folge wiederholt dafür, dass Lisha hypnotisiert zusammensackte. Wie die Hypnotisierte diese Szenen heute einschätzt, verrät sie im Promiflash-Interview!

Vor allem der Ex-Rosenkavalier Andrej Mangold (33) war von Anfang an gegen die Hypnose seiner Mitstreiter. Auch die 34-Jährige schätzt die Sache, mittlerweile wieder mit klarem Kopf, ein wenig anders ein als noch im Sommerhaus: "Es war für mich persönlich ein Schock, diese Szenen zu sehen. Denn ich hatte einen absoluten Filmriss! Ich verstehe Andrejs Reaktion, denn man hätte mich definitiv fragen müssen." Allein bei dem Gedanken, dass ein bis dato Fremder sie durch ein Fingerschnippen habe manipulieren können, sei für sie gruselig: "Ich bin Martin aber nicht böse. Wie gesagt, es ist ja nichts passiert", gibt sie schließlich preis.

Die Berlinerin finde es dennoch seltsam zu sehen, wie jemand Macht über sie hatte – sie selbst habe davon ja nicht allzu viel mitbekommen und auch nicht wirklich an die Wirkung von Hypnose geglaubt: "Aber als ich am Morgen dann am Spiegel stand und sah, dass meine Dermatitis zu circa 60 Prozent verschwunden war, war ich natürlich baff", erinnert sich Lisha schließlich weiter. Zumindest einen positiven Effekt hatte Martins Kunst also doch – wenn es schon keinen Applaus von der prominenten Sommerhaus-Konkurrenz gab.

Alle Infos und Folgen von "Das Sommerhaus der Stars" findet ihr bei TVNOW.

Anzeige

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha und Lou, Netzstars

Anzeige

TV NOW Lisha und Martin Bolze, "Das Sommerhaus der Stars" Folge 2

Anzeige

TVNOW Lisha bei "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de