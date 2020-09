Oh, là, là – hier präsentiert sich Claudia Obert (58) als verführerische Badenixe! Die sprücheklopfende Reality-TV-Teilnehmerin ist inzwischen bekannt dafür, sich gerne das ein oder andere Gläschen Champagner zu gönnen und kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Jetzt schaffte es die ehemalige Promis unter Palmen-Teilnehmerin aber doch noch, ihren Fans eine neue Seite von sich zu zeigen. Denn im Netz zog die Unternehmerin nun komplett blank!

Auf Instagram teilte Claudia das Nackedeifoto von sich. Zu sehen ist die Wahlhamburgerin, wie sie in ihrem Evakostüm gerade aus dem Meer kommt. In dem Post verrät die Single-Lady, welche Eigenschaft ihr Wunschkandidat bei ihrer bevorstehenden eigenen Kuppelshow haben soll: "Ich hoffe, er f*ckt mich besser als das Leben." Die selbst ernannte Sex-Expertin führt weiter aus, dass sie gelernt habe, dass Männer, die nur denken, dass eine Frau in die Küche gehört, keine Ahnung haben, wie sie das weibliche Geschlecht im Schlafzimmer beglücken können.

Ihre Follower feiern die Modeschöpferin für ihre offene Art auf der Social-Media-Plattform. "Claudia, du bist grandios. Du sprichst das aus, was andere denken", schwärmt ein Nutzer. Ihr Male-Model-Kumpel Cedric Beidinger sendet der deutschen Promi-Dame sogar ein Herzaugen-Emoji zu.

© inmedia_ibiza Claudia Obert, Society-Lady

ActionPress Claudia Obert, Unternehmerin

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert in Hamburg im Juni 2020

